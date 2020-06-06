Шеф-кухар і суддя українського кулінарного проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом домашнього майонезу
"Увага! Найкоротший рецепт домашнього майонезу! Ваші суботні салати заграють по-новому! Дивіться і коментуйте який майонез вам подобається?", - підписав своє відео кухар.
Крім того, він дав цінну пораду:
"Не купуйте майонез в магазинах, оскільки його можна з легкістю зробити вдома".
Рецепт приготування видався дійсно дуже простий.
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Для цього вам знадобляться одне яйце, щіпка солі і перцю, трохи гірчиці, лимонний сік і трохи паприки.
Всі інгредієнти потрібно занурити в чашу для блендера додавши 150 грамів оливкової олії.
Збивати все потрібно до того часу, як маса стане нагадувати майонез.
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