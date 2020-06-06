Простіше вже нікуди!

Шеф-кухар і суддя українського кулінарного проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом домашнього майонезу

Як передає Politeka.net , відео з покроковою інструкцією він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Увага! Найкоротший рецепт домашнього майонезу! Ваші суботні салати заграють по-новому! Дивіться і коментуйте який майонез вам подобається?", - підписав своє відео кухар.

Крім того, він дав цінну пораду:

"Не купуйте майонез в магазинах, оскільки його можна з легкістю зробити вдома".



Рецепт приготування видався дійсно дуже простий.

Для цього вам знадобляться одне яйце, щіпка солі і перцю, трохи гірчиці, лимонний сік і трохи паприки.

Всі інгредієнти потрібно занурити в чашу для блендера додавши 150 грамів оливкової олії.

Збивати все потрібно до того часу, як маса стане нагадувати майонез.

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