Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе в неймовірно спокусливому образі

На фото красуня позувала в білій прозорій сукні. Кім спокусливо сіла на підлогу, дивлячись прямо в камеру. Зона декольте виявилася величезною, а знизу тканина майже не прикрила ноги, завдяки чому фотографія вийшла максимально спекотною. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати під публикаией або поставити лайки, але так і хочеться написати: "Це божественно".

Повідомлялося, що відома модель Гюль Бахари, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала, за що її люблять чоловіки.

Красуня вдягла міні плаття, в яке з трудом втиснула свої неосяжні форми. Її пишні груди буквально вистрибувала з корсета, а стегна були так сильно обтягнуті, що здавалося плаття ось-ось лопне.

Повідомлялося, що популярна київська модель Олена Омович, яку називають українською версією Кардаш'ян, показала розкішну фігуру в мереживі.

Дівчина була одягнена в гарну бордову міні сукню з голою спиною і глибоким декольте. Вишивка прикривала самі інтимні місця, але на фото можна розгледіти частину пишних грудей красуні. Образ модель доповнила ботфордами в колір сукні. Вона спокусливо дивилася в кадр, змушуючи чоловіків червоніти.

Нагадаємо, корейська Кардашьян показала в бездонному декольте свою красу

А ще Politeka писала, що соковита корейська Кардашьян зняла білизну і показала всю себе

Також Politeka писала, що корейська Кардашьян насилу вмістив королівський розмір в міні-топ



