Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала пышные формы, почти ничего не прикрыв

На фото Ли позирует в блестящем платье, стоя у стены. Красавица соблазнительно выгнулась и согнула ногу, а рукой взялась за волосы. Ким решила в этот раз показать свои сочные "персики" в огромном декольте, а также идеальную ножку, которая была видна из-за большого разреза. Фотография получилась очень соблазнительной и красивой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Женщина классная вне времени", - подписала фотографию красотка.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Привет", "Высокая", "Мой шоколад", "Привет, хорошего дня", "Самая горячая", "Очаровательна", "Люблю наряд".

Ранее мы сообщали, что известная модель Ким Ли показала себя максимально близко.

На фото красавица позировала скорее всего в черном платье, под которым не оказалось белья. Ким решила продемонстрировать бездонное декольте, в которое еле вместились пышные красоты звезды. Фотография получилось светлой и горячей, ведь модель широко улыбалась в этот раз. Ли фотографировала сама себя, показывая самое сочное максимально близко.

Сообщалось, что украинская модель Алена Омович показаласвои формы во всей красе.

Так, девушка раскрыла секрет своей привлекательности, в частности, упругих форм, которые она любит показывать в тесных бикини и кружевном белье.

Напомним, корейская Кардашьян с трудом вместила королевский размер в мини-топ

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