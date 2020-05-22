Известная модель Ким Ли, которую прозвали корейской Кардашьян, показала соблазнительный образ, сняв лишнее

На фото красавица стоит только в светлом боди, в котором ели вместились приличные формы Ли. Девушка снимала себя на телефон в зеркало, дополнив образ распущенными волосами и украшениями на руках. Фотография получились довольно соблазнительной и жаркой, благорядя идеальном ракурсу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Подписчики ничего не смогли написать под картинкой или поставить лайки. Все из-за того, что красавица выбросила снимок в сторис Инстаграма, где подобных функций нет, но так и хочется написать: "Ух, какая упругость".

Ранее мы сообщали, что украинская модель Алена Омович, которую называют копией Ким Кардашьян, устроила роскошную фотосессию в поле.

На фото Омович предстала в спортивных штанах и миниатюрном топе, который больше напоминал спортивный лиф. Судя по всему, она остановилась в поле, когда ехала в машине, поэтому фотосессия оказалась спонтанной.

Сообщалось, что знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, посветила главным в тоненькой пижаме.

На новом, почти домашнем кадре, девушка позировала без макияжа и с распущенными волосами, показывая достоинства на фоне городского пейзажа.

Напомним, корейская Кардашьян зашнуровала свою гордость в тесный топ, горячие кадры

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