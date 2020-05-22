Известная модель Ким Ли, которую прозвали корейской Кардашьян, показала соблазнительный образ, сняв лишнее
На фото красавица стоит только в светлом боди, в котором ели вместились приличные формы Ли. Девушка снимала себя на телефон в зеркало, дополнив образ распущенными волосами и украшениями на руках. Фотография получились довольно соблазнительной и жаркой, благорядя идеальном ракурсу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Подписчики ничего не смогли написать под картинкой или поставить лайки. Все из-за того, что красавица выбросила снимок в сторис Инстаграма, где подобных функций нет, но так и хочется написать: "Ух, какая упругость".
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Сообщалось, что знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, посветила главным в тоненькой пижаме.
На новом, почти домашнем кадре, девушка позировала без макияжа и с распущенными волосами, показывая достоинства на фоне городского пейзажа.
Напомним, корейская Кардашьян зашнуровала свою гордость в тесный топ, горячие кадры
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