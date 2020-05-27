Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя максимально близко

На фото красавица позировала скорее всего в черном платье, под которым не оказалось белья. Ким решила продемонстрировать бездонное декольте, в которое еле вместились пышные красоты звезды. Фотография получилось светлой и горячей, ведь модель широко улыбалась в этот раз. Ли фотографировала сама себя, показывая самое сочное максимально близко. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под этой картинкой или поставить позитивные отметки. Все из-за того, что Ким выбросила ее в сторис Инстаграма, где подобных функций нет, но так и хочется сказать: "Королевский размер".

Сообщалось, что модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала внушительные формы в одном купальнике.

«Наслаждайтесь идеальной погодой», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке звезда позирует в крохотном купальнике, демонстрируя роскошные изгибы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Ранее мы сообщали, что модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, сверкнула формами в кожаном мини-наряде.

Так, на кадрах Омович позирует во время примерки вещей. На звезде можно заметить белую футболку и кожаные мини-шорты. Модель в какой-то момент разворачивается и демонстрирует идеальный вид сзади.

Напомним, корейская Кардашьян засветила лишнее в откровенном боди

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