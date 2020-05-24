Известная модель Ким Ли, которую прозвали корейской Кардашьян, показала всю себя в новом образе

На фото Ли позирует в золотистом топе, а образ дополнила украшением на руке и серьгой в ухе. Красавица сама себя снимала и показывала вид снизу, оставив волосы распущенными. На фото можно легко оценить пышную грудь Ким, которая не стала ее скрывать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под публикацией или поставить лайки. Все из-за того, что Ким выбросила снимок в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но так и хочется написать: "Идеальный вид снизу".

Ранее мы сообщали, что Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, нарядилась в белье и сверкнула безупречными изгибами дома.

«Какая горячая воровка», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Омович позирует в одном белье у себя на кровати. При этом на голову модель почему-то надела балаклаву. Дополняли образ кольца и красивый кулон.

Сообщалось, что известная модель Ким Ли показала соблазнительный образ, сняв лишнее.

На фото красавица стоит только в светлом боди, в котором ели вместились приличные формы Ли. Девушка снимала себя на телефон в зеркало, дополнив образ распущенными волосами и украшениями на руках. Фотография получились довольно соблазнительной и жаркой, благодаря идеальном ракурсу.

Напомним, украинская Кардашьян показала идеальные "холмы" в крошечном топике

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