50-річний російський танцівник і бодібілдер Тарзан, чоловік співачки Наташі Корольової, збентежив рельєфами, позбувшись тісного одягу

Як передає Politeka.net, артист опублікував свіже фото в "сторіз" в Instagram, на якому повправлявся з гантелею - "ось це габарити".

Так, Сергій Глушко (справжнє ім'я танцюриста) постав у всій красі: неможливо не віддати належне атлетові, чия накачана фігура стала об'єктом заздрості багатьох. Пустотливий Тарзан ефектно пограв м'язами на камеру.

"Про чоловічі іграшки я знаю практично все...", - говорить в кадрі артист. На фото він також підписав: "прикраси для справжніх чоловіків".

Раніше ми повідомляли, засмаглий Тарзан в оголеному вигляді сфотографувався на тлі літнього неба та приголомшив публіку соковитими фарбами.

"Яке небо блакитне)))) яка погодка чудова))) , - транслюю прекрасний настрій! Всім сонячного дня!😃😃😃", - підписав кадр російський "аполлон".

Жіноча половина його фоловерів в Instagram просто збожеволіла від щастя, не скуплячись на компліменти в коментарях: "Тарзан я люблю тебе , я хочу від тебе дітей !"; "Красунчик)))молодець Наташа Корольова класний у Вас чоловік"; "Мммммммм завжди "тащилася" від ваших фото"; "Як завжди - Страшно Красиво 😇😍".

Крім того, ми писали, що слідом за батьком оголився на камеру й син Тарзана - Архип. 18-річний хлопець здивував фото в лісі. Він обперся об дерево, розпахнувши червону кофту і засвітивши білу смугу оголеного торсу.

"Супер 💝"; "Згодна з кожним словом👍"; "Філософ ти мій!!! Цікаво!!!👏"; "До папи ще рости і рости", - зазначали в коментарях.

Нагадаємо, Тарзан поплатився за зухвалу витівку, чоловік Корольової вразив новим відео.

Як повідомляла Politeka, Тарзан приголомшив визнанням Королеву в знаковий для неї день, відео.