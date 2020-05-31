Известный российский юморист Владимир Винокур своеобразно поздравил Наташу Королеву с днем рождения

Об этом пишет Politeka.net.

Курьезную публикацию российская звезда опубликовала в своем личном Instagram.

На фото Владимир Винокур, в футболке с портретом Игоря Николаева, "оседлал" 50-летнего стриптизера Сергея Глушко, сев ему на плечи, и одновременно обнял именниницу Наташу Королеву.

"Дорогая Наташенька! Мы всей семьёй тебя поздравляем! Сегодня легко желать - здоровья, только здоровья!", - подписал Владимир Винокур курьезное фото в своем Instagram.

"Любимый сосед, спасибо", - ответила Королева на поздравления.

Публикация повеселила пользователей, которые оставили десятки позитивных комментариев.

"Обаяшка, будь счастлива", "Люблю людей с чувством юмора", "Ну и фотка, прям замечательная", "С днем рождения", "А что Глушко делает между ног Винокура? Подрабатывает?", "Молодец Винокур, настоящий юморист! Правильно портреты расположил! Наташу с днём рождения!", "Передавайте соседке от нас поздравления", "Мы тоже Ваши соседи. И тоже вас поздравляем, красивая, молодая и талантливая женщина! Пусть все будет у вас", "Самую лучшую нашу любимку с Днем Рождения!", "Оседлал жеребчика", - написали они в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали, как Тарзан огорошил Королеву признанием в знаковый для нее день.

Так, стриптизер решил опубликовать трогательное поздравление в честь дня рождения Наташи Королевой.

«Дражайшей женщине моей (после мамы) посвящается… С днем рождения! Люблю тебя безмерно! Извини, формат Instagram не смог вместить всю мою любовь к тебе», — говорится в подписи к опубликованному видео.

Стриптизер "Тарзан" также опубликовал фрагмент из телесюжета, где он говорит о том, что идет по жизни «с тем, с кем надо» и «все происходит так, как должно происходить».

Напомним, что Тарзан разделся и показал свою мощь прямо на съемках сериала.

Как сообщала Politeka, заросший Тарзан напугал внешним видом, Королевой можно посочувствовать.