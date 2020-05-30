50-летний стриптизер Сергей Глушко, больше известный как Тарзан и супруг Наташи Королевой, засветился в Калифорнии за подметанием улиц

Шутливую видеозапись «общественных работ» артист разместил на своей странице в социальной сети Instagram, передает Politeka.net.

На видео Глушко в бриджах и голубой с синим футболке подметает улицу метлой, сделанной из листьев пальмы.

В какой-то момент к нему подходит «корреспондент» California news и спрашивает на английском языке, что он делает, на что Глушко сначала просит говорить по-русски, а затем рассказывает предысторию своего наказания.

По его словам, его приговорили к ста часам общественных работ за то, что он вышел голый в общественное место. Мол, в Москве такое прокатывало, а здесь вот его не поняли».

Ясно, что видео было шуткой, и пользователи подхватили ее в комментариях.

«Сергуня красава! Приезжай к нам зимой: снега много, инструмент есть, шапку купим!😃», «Молодец, Серёга! Любая работа по плечу!💪😉 Повезло Наташе, с таким мужем не пропадешь!🤩👍», «Сергей вам все идёт! Даже метла📍», «Ну Слава богу! Хоть дали на кусок хлеба заработать!», «Мда... В Америке свои законы!», «Лучше бы я там мёл вместо тебя..🤔 хоть так бы Лос-Анджелес посмотрел 😂», «Тарзан, вам пора уже в джунгли😂», – пишут под публикацией.

Не так давно Тарзан подвергся шквалу критики из-за интервью одному из СМИ, в котором рассказал, что пандемия сильно ударила по его доходам. Мол, недавно он был вынужден закрыть свой фитнес-центр. Его шоу тоже оказались под запретом.

По словам мужчины, у них с Наташей Королевой еще есть сбережения, но они уже истекают. Пока непонятно, когда закончится карантин, и артисты смогут вернуться к работе. Сергей Глушко также отметил, что правительство никак не помогает представителям творческой профессии, хотя поддерживает пенсионеров.

Напомним, что Тарзан разделся и показал свою мощь прямо на съемках сериала.

Как сообщала Politeka, заросший Тарзан напугал внешним видом, Королевой можно посочувствовать.