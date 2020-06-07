50-летний российский танцор и бодибилдер Тарзан, муж певицы Наташи Королевой, обескуражил рельефами, избавившись от тесной одежды

Как передает Politeka.net, артист опубликовал свежее фото в "сториз" в Инстаграм, на котором поупражнялся с гантелей - "вот это габариты".

Так, Сергей Глушко (настоящее имя танцора) предстал во всей красе: невозможно не отдать должное атлету, чья накачанная фигура стала объектом зависти многих. Шаловливый Тарзан эффектно поиграл мышцами на камеру.

"О мужских игрушках я знаю практически все...", - говорит в кадре артист. На фото он также подписал: "украшения для настоящих мужчин".

Ранее мы сообщали, загорелый Тарзан в оголенном виде сфотографировался на фоне летнего неба, восхитив публику сочными красками.

"Какое небо голубое)))) какая погодка чудесная))) , - транслирую прекрасное настроение! Всем солнечного дня!😃😃😃", - подписал кадр российский "аполлон".

Женская половина его фолловеров в Инстаграм просто обезумела от счастья, не скупясь на комплименты в комментариях: "Тарзан я люблю тебя , я хочу от тебя детей !"; "Красавчик)))молодец Наташа Королева классный у Вас муж"; "Мммммммм всегда тощилась от ваших фото"; "Как всегда - Страшно Красиво 😇😍".

Кроме того, мы писали, что следом за отцом обнажился на камеру сын Тарзана - Архип. 18-летний парень удивил фото в лесу. Он облокотился о дерево, распахнув красную кофту и засветив белую полосу оголенного торса.

"Супер 💝"; "Согласна с каждым словом👍"; "Философ ты мой!!! Интересно!!!👏"; "До папы еще расти и расти", - отмечали в комментариях.

Напомним, Тарзан поплатился за дерзкую выходку, муж Королевой поразил новым видео.

Как сообщала Politeka, Тарзан огорошил признанием Королеву в знаковый для нее день, видео.