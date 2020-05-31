50-летний профессиональный стриптизер Сергей Глушко трогательно поздравил свою жену Наташу Королеву с днем рождения

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, в последний день весны певица Наташа Королева отмечает свой день рождения.

Трогательный видеоролик Сергей Глушко опубликовал в своем личном Instagram.

«Дражайшей женщине моей (после мамы) посвящается… С днем рождения! Люблю тебя безмерно! Извини, формат Instagram не смог вместить всю мою любовь к тебе», — говорится в подписи к опубликованному видео.

Стриптизер "Тарзан" также опубликовал фрагмент из телесюжета, где он говорит о том, что идет по жизни «с тем, с кем надо» и «все происходит так, как должно происходить».

«Спасибо, мой сладусик!», — отреагировала Наташа Королева на публичное признание в любви.

"Аж мурашки", "Очень нужные слова, именно те слова, которые хочет услышать каждая женщина от своего мужчины!", "Красивая пара! Берегите и цените друг друга!", "Какое трогательное видео", "С Днем рождения тебя Наташенька, мы тебя очень любим", "Поздравляем от всего сердца", "Заслужила", "Любимая и любиммый, счастья , и процветания", "Ну ты и романтик", "Молодец, что после мамы, так трогательно", "Богиня", "С днём рождения, пусть вас ангелы хранят и купидончики с вами зажигают", "Вы такие шикарные", - отреагировали поклонники на трогательный видеоролик Тарзана в Instagram.

Не так давно Тарзан подвергся шквалу критики из-за интервью одному из СМИ, в котором рассказал, что пандемия сильно ударила по его доходам. Мол, недавно он был вынужден закрыть свой фитнес-центр. Его шоу тоже оказались под запретом.

По словам мужчины, у них с Наташей Королевой еще есть сбережения, но они уже истекают. Пока непонятно, когда закончится карантин, и артисты смогут вернуться к работе. Сергей Глушко также отметил, что правительство никак не помогает представителям творческой профессии, хотя поддерживает пенсионеров.

Напомним, что Тарзан разделся и показал свою мощь прямо на съемках сериала.

Как сообщала Politeka, заросший Тарзан напугал внешним видом, Королевой можно посочувствовать.