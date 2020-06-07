Зірка показала, за що її полюбив Потап

Популярна українська виконавиця Настя Каменських у вбранні з декольте блиснула пружним тілом і зізналася, як розуміє слово "щастя"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Емоції щастя - це те, що завжди наповнює нас зсередини. І кожна людина створює для себе сам 😌 Моменти з коханими і близькими людьми завжди наповнюють мене самими прекрасними почуттями❤️ давайте жити так, щоб хотілося згадувати кожен свій день!» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Каменських позує в сукні з декольте, елегантно нагнувшись на камеру і показавши пружні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Чарівна поза», «ви дуже гарна», «чудові близнючки, бомба», «а ти красуня», «красоточка», «ти класна, супер просто», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що українська співачка Настя Каменських показала себе і розповіла про своє харчування.

"Namaste", - по-індійськи привіталася співачка зі своїми передплатниками.

за Причиною такого незвичайного привітання став незвичайний аксесуар, яким похвалилася Настя. В носі у співачки красувалася нострила, яка є популярним прикрасою серед індійських жінок.

Шанувальники знаменитості були просто ошелешені таким незвичайним чином. Хоч більшість і позитивно оцінили такий сміливий крок співачки, але були й ті, яким це не сподобалося.

Нагадаємо, сяюча Каменських розповіла про своє щастя і показала фото

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