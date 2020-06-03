Знаменитая украинская певица Настя Каменских решила раскрыть правду об отношениях с Потапом и их интимной жизни

Как известно, звезды не так давно отпраздновали годовщину, о которой трогательно напомнили в социальной сети Инстаграм. Несмотря на то, что они уже давно не скрывают свои отношения, тайны их личных взаимоотношений продолжают интересовать фанатов. В одном из интервью Настя рассказала интересные подробности о том, как она живет вместе с Потапом, передает starhit.

Не секрет, что певица и артист часто появляются вместе на публике, делятся яркими фото, но при этом подробностей о взаимоотношениях не раскрывают. Во время прямого эфира с «Жара ТВ» Настя отметила: она с мужем является единым целым и они – которое бьется в унисон.

«Мы — одно целое, поэтому у нас совпадают интересы, взгляды на жизнь, вкусы», – отметила Каменских.

При этом она заявила, что ее муж – это вдохновитель, который помогает ее творчеству. Продюсер не только часто пишет ей песни, но и создает вместе с ней хиты.

«Я им восхищаюсь, ведь у него никогда не кончается вдохновение. Он для меня даже песню на испанском написал, хотя вообще не говорит на этом языке», – похвалилась успехами Потапа Настя.

Также она рассказала, что они счастливы и проблем в их отношениях нет, ведь она даже не ревнует его, поскольку абсолютно доверяет избраннику.

«Мне нравится, когда по моему мужчине все сходят с ума. Мне это приятно, ведь это показывает, какой он у меня классный. Я — красивая девочка, поэтому не переживаю и не ревную. Считаю, что человек должен быть свободен», – заявила Настя, опровергая слухи о разладе в семье.

Ранее также Настя похвасталась снимками в провокационной позе. На новых фото в Инстаграм Настя запечатлена с легкой улыбкой на лице и ярком виде. Звезда позирует на кровати в белоснежной пижаме - рубашке и мини-шортах. Волосы она собрала в небрежный пучок, а на лицо нанесла легкий макияж. Каменских слегка наклонилась вперед, сидя на коленях, и посылает поцелуй на камеру.

«Мне часто говорят, что я похожа на Настю 😊», «Это стиль собачки) ауф 😅», «Так сильно люблю,что встала в такую позу 🙈🙈🙈», «Настя вы прекрасны что на 1 что на 2», «И первая и вторая. Ты самая лучшая и самая красивая 😍», «Невозмутимая девчушка NK🔥💣🌹🤟👏👌🍀», «Все классные , но наверное больше 1 понравиласььь».

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

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