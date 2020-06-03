Настя Каменских присела на корточки ради игривого фото

Популярная украинская певица порадовала поклонников новым непринужденным образом, опубликовав фотографию на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке Настя позирует на крыльце своего роскошного дома в простом, но от этого не менее стильном образе. Так, певица одета в легкие белые штаны и светлую джинсовую куртку.

Похудевшая Каменских кокетливо присела на корточки и подняла волосы вверх руками, слегка повернув голову в сторону камеры.

В подписи к фото певица анонсировала свое новое интервью зарубежным изданиям.

Поклонники Насти уже успели отреагировать на ее пост.

«Красотка», «Какая шикарная», «Стройная, спортивная и красивая», «Невероятная просто», «Какой секрет вашей красоты?», «Ну нельзя, нельзя быть такой красивой», «Как всегда шикарна», - пишут люди.

До этого мы писали, что Настя рассказала интересные подробности о том, как она живет вместе с Потапом.

Она рассказала, что они счастливы и проблем в их отношениях нет, ведь она даже не ревнует его, поскольку абсолютно доверяет избраннику.

«Мне нравится, когда по моему мужчине все сходят с ума. Мне это приятно, ведь это показывает, какой он у меня классный. Я — красивая девочка, поэтому не переживаю и не ревную. Считаю, что человек должен быть свободен», – заявила Настя, опровергая слухи о разладе в семье.

Напомним, Настя Каменских откровенно рассказала, почему не боится измен Потапа.

Как сообщала Politeka, Каменских наконец-то поделилась радостной новостью, фото.

Также Politeka писала, что Каменских огорошила результатами похудения в майке с глубоким вырезом.