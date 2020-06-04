Настя Каменских стала певицей года в национальной музыкальной премии «Золотая Жар-птица»

Также она получила награду в номинации «Народный Хит». Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram, и показал свое фото со статуэтками, где она буквально сияет от счастья.

«Я нереально счастлива, благодаря выбору судей и огромной любви слушателей, получить награду в номинации «Народный Хит» с песней «Обещаю» и в номинации «Певица года». Для меня это означает, что моя музыка касается ваших сердец! ❤️ И та любовь и поддержка, которую вы мне дарите - самая большая награда для артиста! #nkfamily - вы лучшие 🥰 Люблю вас!», - написала певица.

Фолловеры Каменских восхищаются любимой певицей и поздравляют с победами.

«Вы даже представить не можете какие чудеса может творить одна ваша эта самая Лучезарная улыбка ⚜️ я восхищён ею...», «Молодец», «Красавица», «Поздравляю🔥 восхищаюсь вами», «Вы большая молодец», - пишут в сети.

Отметим, певцом года назвали Олега Винника.



В номинации "Поп-группа года" победила "Время и Стекло", в жанре рок аналогичную награду вручили "Беz обмежень".



Премии в номинации "Хит года" и дэнс-хит получил трек "Дим" ("Время и Стекло"), балладой года назвали "Вільна" в исполнении Тины Кароль и Юлии Саниной.

Напомним, Настя Каменских откровенно рассказала, почему не боится измен Потапа.

Как сообщала Politeka, Каменских наконец-то поделилась радостной новостью, фото.

Также Politeka писала, что Каменских огорошила результатами похудения в майке с глубоким вырезом.