Зірка студії «Квартал 95» Юрій Ткач записав нове звернення до підписників під час зйомок нового сезону популярного серіалу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Головне, нікуди не поспішати», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Ткач каже на камеру про те, що зйомки йдуть нормально. Однак робить він за допомогою своєрідної манери: змінює гримаси на обличчі і спеціально повільно. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку його прихильників.

«Юра, що з обличчям?», «круто», «Мабуть, поруч багато коноплі зростає», «хахаха, угар», «ти смішний», «Ваша міміка це щось», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, зірка студії «Квартал 95» Юрій Ткач поділився з шанувальниками гарною новиною.

у себе в Instagram він опублікував фото, яке підтверджує, що популярний серіал «Одного разу під Полтавою» виробництва студії «Квартал 95», знову знімають. Актор поділився фото, на якому тримає тарілку з підписом 10-11 сезон. Він розповів, що після карантину знімальна група нарешті змогла приступити до зйомок продовження серіалу.

«Ми стартонув))) Побажайте успіху))», - терміново Ткач звернувся до своїх шанувальників.

За годину фото артиста оцінили понад 13 тисяч разів. В коментарях зірці серіалу стали писати привітання і залишати побажання. Більшість фанатів сильно зраділи новини про те, що серіал отримав продовження.

Нагадаємо, що Ткач із «Квартал 95» похвалився своєю «хаткою», фото облетіло мережа: «Крутіше навіть Зеленського».

Як повідомляла Politeka, задоволеного Юрія Ткача застукали з красунею з «Кварталу 95»: «Зовсім скоро ми…».

Також Politeka писала, що Юрій Ткач похвалився новим досягненням на карантині: "Такий потужний".