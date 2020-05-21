Звезда студии "Квартал 95" Юрий Ткач показал семейное фото в вышиванках

Артист опубликовал яркий снимок в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На фото Юрий с женой, Викторией, и дочерью Елизаветой позировали на улице. Красотки надели одинаковые бирюзовые платья, а отец семейства - желтую вышиванку.

Юрий держал на руках маленькую дочь и обнимал жену.

Фото получилось очень позитивным, ведь все улыбались и имели невероятно свежий вид.

"С Праздником))) родные)))", - написал актер.

За час пост собрал более 40 тысяч лайков и много комментариев.

"♥️♥️♥️♥️какие красивые", "Какая вы прикольная семья. ❤️🤘👍", "Огонь!👌", "Бомбезные", "Настоящие 👏🏻", "Вас также с праздником 😻 Вы очень хороши на этом фото 😄 Чтобы ваша жизнь была такой же яркий как и ваш наряд 🙌", "И тебя юрчик с праздником", "Какие замечательные украинцы божьего благословения вам в семье 🙏🙏😇😇 ❤ "," Вы такие классные 👏😍❤️❤️❤️! "," Боже 🙏 Какие ВЫ красивые с Днем Вышиванки ВАС 💙💛🇺🇦 "," 😍🌹👍 красавицы девушки, а Юрчик просто 💣 "," Вы очень хорошие ❤️ Приветствую всех с днем вышиванки !! 😻😻😻 "," с днем вышиванки 💖🇺🇦🇺🇦🇺🇦💙💛 "," Шикарные платья! Но это не вышиванки ... ", - написали пользователи сети.

Напомним, Юрий Ткач позировал с женой и дочерью в ярких весенних куртках на улице.

Артист обнимал обеих, все улыбались и выглядели счастливо.

"Пусть каждый день в вашей семье, будет незабываемым праздником)))", - написал артист.

Ранее мы писали, что Юрий Ткач анонсировал предстоящее начало съемок новых сезонов сериала. Звезда поделился своей фотографией, на которой он стоит рядом с традиционной украинской хатой.

Напомним, Юрий Ткач из «Квартал 95» похвастался талантом подросшей дочери.

Как сообщала Politeka, раздетый Юрий Ткач из "Квартал 95" ошарашил постельным фото с женой: "Зачем выставлять такое?"