Українська актриса Ксенія Мішина, яка є першою головною героїнею нового реаліті-шоу «Холостячка», розповіла про вимоги до чоловіків

Про це, як повідомляє Politeka, вона розповіла під час спілкування з журналістами.

«Хотіла б зустріти доброго, спокійного, відповідального чоловіка, який володіє силою, всіляко розвивається, і буде поважати мене і мою роботу. Перший, на кого я зверну увагу – це чоловік з гарною посмішкою. І, звичайно, мені дуже важливо почуття гумору», - зазначила вона.

Крім того, Мішина згадала свою історію кохання, в результаті якої у неї народився син Платон. Зараз хлопчику вісім років.

«Я була на 8 місяці вагітності, коли з його боку почалися моральні знущання та виховні процеси по відношенню до мене. Я вирішила поїхати до батьків і все поступово зійшло нанівець. Людина перестав дзвонити і цікавитися. Знаєте, моєму синові зараз 8 років і за цей час він жодного разу не запитав, хто мій тато і де він. Я навіть не знаю чому», - підкреслила вона.



До цього ми розповідали, що українську актрису Ксенію Мішину обрали головною героїнею нового реаліті-шоу "Холостячка", тепер її особисте життя під особливим "прицілом".

Так, 30-річна зірка стане першою дівчиною, якій належить знайти свою любов серед 25 чоловіків на проекті "Холостячка". Зірка вже встигла відбутися, як актриса і навіть танцівниця, прославилася завдяки багатьом проектам і вразила ідеальною фігурою на світських заходах. Сьогодні їй також вдалося підкорити новим іміджем.

Нагадаємо, що Мішина Ксенія стане першою героїнею нового шоу "Холостячка": "Стережіться, чоловіки!".

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