Украинская актриса Ксения Мишина, которая является первой главной героиней нового реалити-шоу «Холостячка», рассказала о требованиях к мужчинам

Об этом, как сообщает Politeka, она рассказала во время общения с журналистами.

«Хотела бы встретить доброго, спокойного, ответственного мужчину, который обладает силой, всячески развивается, и будет уважать меня и мою работу. Первый, на кого я обращу внимание – это мужчина с красивой улыбкой. И, конечно, мне очень важно чувство юмора», - отметила она.

Кроме того, Мишина вспомнила свою историю любви, в результате которой у нее родился сын Платон. Сейчас мальчику восемь лет.

«Я была на 8 месяце беременности, когда с его стороны начались моральные издевательства и воспитательные процессы по отношению ко мне. Я решила уехать к родителям и все плавно сошло на нет. Человек перестал звонить и интересоваться. Знаете, моему сыну сейчас 8 лет и за это время он ни разу не спросил, кто мой папа и где он. Я даже не знаю почему», - подчеркнула она.



До этого мы рассказывали, что украинскую актрису Ксению Мишину выбрали главной героиней нового реалити-шоу "Холостячка", теперь ее личная жизнь под особым "прицелом".

Так, 30-летняя звезда станет первой девушкой, которой предстоит найти свою любовь среди 25 мужчин на проекте "Холостячка". Звезда уже успела состояться, как актриса и даже танцовщица, прославилась благодаря многим проектам и поразила идеальной фигурой на светских мероприятиях. Сегодня ей также удалось покорить новым имиджем.

Напомним, что Ксения Мишина станет первой героиней нового шоу "Холостячка": "Берегитесь, мужчины!".

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