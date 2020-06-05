Украинскую актрису Ксению Мишину выбрали главной героиней нового реалити-шоу "Холостячка", теперь ее личная жизнь под особым "прицелом"

Так, 30-летняя звезда станет первой девушкой, которой предстоит найти свою любовь среди 25 мужчин на проекте "Холостячка". Звезда уже успела состояться, как актриса и даже танцовщица, прославилась благодаря многим проектам и поразила идеальной фигурой на светских мероприятиях. Сегодня ей также удалось покорить новым имиджем, передает Politeka.net.

Стройная артистка блестнула идеальной фигурой в невероятном черном платье с глубоким декольте и разрезом на бедре, а также восхитила длинными и ровными локонами. Девушка прошлась по безлюдной ночной улице и в конце представленного ролика, намерно повернулась к камере полубоком, чтобы похвастаться новым вечерним образом.

Отметим, свои кадры Ксения представила на своей странице в социальной сети Инстаграм в разделе Стори, поэтому восхищенные комментарии фанатов остались "за кадром". Чаще всего поклонники отмечают, что "такую фигуру грех прятать".

Отметим, знаменитость рассказала, что в современном мире должна быть возможность выражаться не только мужчинам, но и женщинам в равной степени.

Не так давно стало известно, что знаменитый мужчина намерен принять участие в шоу, так как готов к отношениям. При этом автор «Квартал 95», а также звезда «Лиги Смеха» из команды «Луганская сборная» Александр Эллерте сделал оригинальное заявление:

«Считаю, что просто так даром получать бритву, пенку для бритья, носки, – это классное ощущение. Поэтому я решил – иду участвовать в шоу "Холостячка". Мишина, встречай! Я иду в сезон», - рассказал Александр.

Напомним, что Ксения Мишина станет первой героиней нового шоу "Холостячка": "Берегитесь, мужчины!".

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