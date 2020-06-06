Знаменитість перевершила сама себе

Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, порадувала жарким знімком з коханим

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Омович позує у ванній без білизни, верхи на своєму коханим, демонструючи бездоганну фігуру. При цьому вона цілує коханого, ніжно обіймаючи його. Уточнимо, що пара відпочивала на Мальдівах.

Звернемо увагу, що сам кадр зірка ніяк не підписала, а її прихильники не змогли цього зробити в силу того, що фотографією Омович поділилася в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, постала в мереживній сукні.

Зірка любить розбурхувати свідомості в неймовірних нарядах. На цей раз модель з'явилася в міні-сукню тілесного кольору з чорним мереживом.

Наряд був настільки коротким, що здавалося ось-ось оголить найінтимніше. Крім того, красуня застигла в інтригуючій позі: вона розставила ноги, спершись про туалетний столик: "Тут дуже спекотно".

На ногах Олени були босоніжки з довгим чорним мереживом, в колір сукні. Було таке відчуття, що це ботфорти.

Модель розпустила довгі рівні волосся, і трохи отогнулась тому.

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