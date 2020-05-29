Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала почти летний образ

На фото красотка стоит в штанах и белом топе. Омович позировала в профиль, выгнувшись, чтобы продемонстрировать перед камерой подтянутую пятую точку. Образ Алена дополнила собранными волосами в узел, кофе в руке и ярким макияжем. Кадр вышел довольно теплым и летним. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"14 градусов", - подписала лаконично фото Омович.

Фанаты не оставили лайков или комментариев под снимком. Алена опубликовала его в сторис Инстаграма, где подобные функции отключены, но так и хочется написать: "Только для смелых".

Ранее мы сообщали, что украинская модель Алена Омович показала свои формы во всей красе.

Девушка решила показать свои формы во всей красе, а также рассказать, как ей удалось их заполучить. Модель не скрывает, что делала пластику и даже не одну, поэтому совсем не смущается своего тела и готова делиться секретами привлекательности.

Сообщалось, что известная украинская модель Алена Омович показала смелый образ, который ничего не скрыл.

На фото Омович позирует в белом бикини, которое почти ничего не прикрыло. Узенькие полоски закрыли только самое сокровенное и подчеркнули пышные формы красавицы. Алена сидела на кровати и соблазнительно смотрела на камеру. Фотография получилась очень жаркой и интересной.

Напомним, украинская Кардашьян бесстыдно задрала майку ради жарких кадров

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