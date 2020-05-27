Украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Ким Кардашьян, показала, как занимается своей кожей в солярии

Модель, которая прославилась не обычной стройностью при росте свыше 170 см, в этот раз решила показать, как занимается уходом за собой и своей кожей, чтобы та имела идеальный золотистый загар. Тем не менее, желание преобразить себя оценили не все пользователи сети, сообщает Politeka.

Девушка решила рассказать, что она любит солярий, но главное знать меру. Раз в неделю она ходит в горизонтальный солярий с темным кремом на 200 бронзантов.

« Объясню почему солярий мне пошёл на пользу, а не во вред. У меня жирная кожа лица, склонная к высыпаниям. Любые средства которые мне советовали, не давали нужного эффекта. Я просто блещу как новогодняя елка и все) а забивать поры матирующей пудрой мне как-то не хочется. Солярий же оказался идеальным вариантом для меня.

Он подсушивает кожу, тем самым выравнивая ее. Сейчас я вообще не пользуюсь тональным. Тон лица нереальный, нет никаких высыпаний . Да я слежу за питанием, но помимо этого 5-7 минут в неделю уделяю загару. А про то, что загорелое тело смотрится худее я думаю вам объяснять не стоит 😛Поэтому девочки, у кого такая же кожа как у меня , попробуйте. Возможно вам тоже поможет этот способ)», - рассказала девушка, тут же взбудоражив сеть. Поклонники отметили, что девушка превратилась в шоколадку.

До этого скандально известная модель показала идеальные изгибы в черном кружевном белье. Девушка показала яркий образ без капли смущения сверкая лишним. Похоже, Алена знает, как правильно показать себя и подогреть интригу фолловеров к свокй персоне.

Так, модель похвасталась кружевной комбинацией, совсем не прикрывающей ее достоинств. При этом девушка изогнула фигуру в томной позе, показав грудь с удобного ракурса. Как известно, ею она очень гордится, так как сделала ее такой формы, как мечтала.

Отметим, девушка прославилась благодаря своим многочисленным пластикам и схожестью с Ким Кардашьян, которую любят обсуждать поклонники.

Напомним, украинская Кардашьян запихнула нереальные размеры под тонкую маечку.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян соблазнила пикантным видом в "золотом" бикини.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян расстегнула косуху и показала свое пышное "добро".