Украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Ким Кардашьян, показала, как занимается своей кожей в солярии
Девушка решила рассказать, что она любит солярий, но главное знать меру. Раз в неделю она ходит в горизонтальный солярий с темным кремом на 200 бронзантов.
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« Объясню почему солярий мне пошёл на пользу, а не во вред. У меня жирная кожа лица, склонная к высыпаниям. Любые средства которые мне советовали, не давали нужного эффекта. Я просто блещу как новогодняя елка и все) а забивать поры матирующей пудрой мне как-то не хочется. Солярий же оказался идеальным вариантом для меня.
Он подсушивает кожу, тем самым выравнивая ее. Сейчас я вообще не пользуюсь тональным. Тон лица нереальный, нет никаких высыпаний . Да я слежу за питанием, но помимо этого 5-7 минут в неделю уделяю загару. А про то, что загорелое тело смотрится худее я думаю вам объяснять не стоит 😛Поэтому девочки, у кого такая же кожа как у меня , попробуйте. Возможно вам тоже поможет этот способ)», - рассказала девушка, тут же взбудоражив сеть. Поклонники отметили, что девушка превратилась в шоколадку.
Так, модель похвасталась кружевной комбинацией, совсем не прикрывающей ее достоинств. При этом девушка изогнула фигуру в томной позе, показав грудь с удобного ракурса. Как известно, ею она очень гордится, так как сделала ее такой формы, как мечтала.
Отметим, девушка прославилась благодаря своим многочисленным пластикам и схожестью с Ким Кардашьян, которую любят обсуждать поклонники.
Напомним, украинская Кардашьян запихнула нереальные размеры под тонкую маечку.
Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян соблазнила пикантным видом в "золотом" бикини.
Также Politeka писала, что украинская Кардашьян расстегнула косуху и показала свое пышное "добро".