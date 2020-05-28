Украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Ким Кардашьян, показаласвои формы во всей красе

Девушка решила показать свои формы во всей красе, а также рассказать, как ей удалось их заполучить. Модель не скрывает, что делала пластику и даже не одну, поэтому совсем не смущается своего тела и готова делться секретами привлекательности, сообщает Politeka.

Так, девушка раскрыла секрет своей привлекательности, в частности, упругих форм, которые она любит показывать в тесных бикини и кружевном белье:

«Прошло уже много времени после повторной маммопластики, уже спал отек и грудь стала мягкой и приобрела нужную форму😍 Импланты я выбрала Motiva 475cc . Это новое поколение экстра мягких имплантов каплевидной формы перетекающей в круглую🔥 Размер вышел третий, как я всегда и хотела», - написала Алена.

Поклонники тут же отреагировали:

«Идеальная фигура», «У Вас красивая фигура, правда если бы грудь была 2 размера, смотрелось бы аппетитнее. Но это мое мнение. Так то кексики хороши😚», «Не вижу у вас идеальных форм. Грудь ужасно ....слишком видно что искусственная. Да ещё и слишком огромная для вашей и без того, не пропорциональной фигуры», «Это анатомы? 😮», «Противно смотреть💩», «как можно ложиться под нож и наркоз к хирургу без опыта? У него клиника похожа на музей😂😂😂».

Ранее модель, которая прославилась не обычной стройностью при росте свыше 170 см, в этот раз решила показать, как занимается уходом за собой и своей кожей, чтобы та имела идеальный золотистый загар. Тем не менее, желание преобразить себя оценили не все пользователи сети.

Девушка решила рассказать, что она любит солярий, но главное знать меру. Раз в неделю она ходит в горизонтальный солярий с темным кремом на 200 бронзантов.

"Объясню почему солярий мне пошёл на пользу, а не во вред. У меня жирная кожа лица, склонная к высыпаниям. Любые средства которые мне советовали, не давали нужного эффекта. Я просто блещу как новогодняя елка и все) а забивать поры матирующей пудрой мне как-то не хочется. Солярий же оказался идеальным вариантом для меня".

Напомним, украинская Кардашьян запихнула нереальные размеры под тонкую маечку.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян соблазнила пикантным видом в "золотом" бикини.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян расстегнула косуху и показала свое пышное "добро".