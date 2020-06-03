Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, предстала в кружевном платье
Звезда любит будоражить сознания в соблазнительных нарядах, сообщает Politeka.net. В этот раз модель предстала в мини-платье телесного цвета с черными кружевами.
Наряд был настолько коротким, что казалось вот-вот оголит самое интимное. Кроме того, красотка застыла в интригующей позе: она расставила ноги, опершись об туалетный столик: "Здесь слишком жарко".
На ногах Алены были босоножки с длинным черным кружевом, в цвет платья. Было такое чувство, что это ботфорты.
Модель распустила длинные ровные волосы, и немного отогнулась назад.
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Нельзя не заметить, насколько Омович стройная. Пышная грудь, тонкие талия и ножки - фигура звезды просто завораживает.
Поскольку снимок был обнародован в сториз, его никто не прокомментировал и открыто, а также он не собрал много лайков. Возможно, свои хвалебные сообщения красотке слали в личные сообщения.
Напомним, Алена Омович позировала у себя дома в приспущенных мини-шортах и топе, элегантно задрав руки.
В какой-то момент девушка наклоняется к камере, демонстрируя безупречные формы.
Ранее сообщалось, что Алена Омович предстала с измененным цветом волос, благодаря фильтру.
Красотка решила спросить у своих фанатов, с каким цветом волос ей было бы лучше.
Однако некоторые поклонники обратили внимание не на цвет волос модели, а на ее пышные формы.
Напомним также, что Алена Омович позировала в прозрачных штанах с огромными вырезами, которые показывают все достоинства красавицы.
Звезда дополнила образ черным блестящим топом, который подчеркнул пышные формы.
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