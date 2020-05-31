Известная бразильская Жизель Оливейра, которая была моделью Victoria's Secret, удивила откровенной фотосессией

На фото красотка лежит без одежды, показывая себя в профиль. Жизель повернула голову к камере, а руками прикрыла грудь, чтобы не показать ничего лишнего. Можно по капелькам на теле увидеть, что тело у Оливейры влажное. На втором снимке девушка уже сидела у деревянной стены. Звезда прикрыла рукой грудь и сложила ноги, чтобы ничего не было видно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Скучаю по пляжу", - лаконично подписала фото красотка.

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Нереальная", "Ох", "Моя девочка", "Это выглядит так эстетично", "Самая естественная", "Моя любимая модель".

Ранее мы сообщали, что 27-летняя бразильская модель Жизель Оливейра, которая участвовала в показах Victoria's Secret, удивила необычным луком.

На этот раз Оливейра надела экстремально короткие джинсовые шорты, которые оголили ее худенькие стройные ножки. А наверх красотка выбрала объемную черную кофту в паетках. Модель улыбалась и выглядела счастливой.

Сообщалось, что модель Victoria's Secret Жизель Оливейра устроила жаркую фотосессию на улице.

«Привет, теплая погода, я здесь для вас», - написала звезда.

За день пост модели собрал более 22 тысяч лайков. В комментариях ей оставили много восхищенных отзывов.

Напомним, горячая звезда Victoria’s Secret без стыда присела в экстра-мини, расставив ноги

Также Politeka сообщала, что брюнетка из Victoria's Secret сверкнула роскошным телом в экстра мини

А еще Politeka писала, что загорелая брюнетка из Victoria's Secret без лифчика изящно приспустила платье



