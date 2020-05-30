27-летняя бразильская модель Жизель Оливейра, которая участвовала в показах Victoria's Secret, удивила необычным луком
Как передает Politeka.net, свежую серию снимков красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. На карантине Жизель регулярно устраивает любительские домашние фотосессии, чтобы баловать своих поклонников свежими фото.
На этот раз Оливейра надела экстремально короткие джинсовые шорты, которые оголили ее худенькие стройные ножки. А наверх красотка выбрала объемную черную кофту в паетках. Модель улыбалась и выглядела счастливой.
Всего за полчаса ее фото собрало почти 4 тысячи лайков. В комментариях красотке оставили множество комплиментов.
«Вы одна из самых красивых женщин в мире», «Оооо самая красивая», «Красивые губы», «Красивая детка», «Девушка на миллион», «Ты такая потрясающая, я люблю тебя и восхищаюсь тобой», «Очень мило», «Улыбайся... всегда улыбайся», «Ты прекрасна», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Жизель Оливейра появилась в чувственном образе и с красивым макияжем. Девушка показала лицо и оголенные плечи крупным планом, в результате чего получилось рассмотреть ее идеальные черты лица.
«Надеюсь, к концу карантина я стану мастером макияжа», - пошутила Жизель.
Напомним, что Жизель Оливейра присела в экстра-мини, посветив упругим телом: "Ах, не налюбоваться".
Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра без стыда присела в экстра-мини, расставив ноги: «Улетная красота!».
Также Politeka писала, что Жизель Оливейра сверкнула роскошным телом в экстра мини: «Роковая красотка».