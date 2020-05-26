Модель бренда нижнего белья Victoria's Secret Жизель Оливейра показала свои прелести в роскошном платье
Свежее фото красотка опубликовала на своей странице Инстаграм, передает Politeka.net. Модель устроила традиционную домашнюю фотосессию. Во время карантина красотка наряжается в различные наряды и фотографируется на фоне стены. Таким образом ее поклонникам всегда есть, на что посмотреть.
В этот раз Оливейра выбрала красивое платье светлого оттенка. Оно оказалось настолько коротким, что красотке пришлось прикрывать интимное место сумочкой в виде сердца. Кроме этого, у платья было глубокое декольте, оголившее плечи, ключицы и часть груди Оливейры.
За час фото собрало почти 9 тысяч лайков. В комментариях оставили множество комплиментов.
«Красотка», «Самое шикарное платье», «Очень элегантно», «Прекрасно», «Потрясающая», «Настроение фантастическое», «Роковая красотка», «Первый ангел на земле», «Я люблю тебя», «Ты самая лучшая и красивая женщина», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Жизель Оливейра устроила откровенную фотосессию на улице. Красотка осталась в одних трусах и футболке. На одном из фото жгучая красотка приподнимает одежду, обнажая свой плоский живот и стройную фигуру, а на других демонстрирует на камеру пятую точку.
Напомним, что Жизель Оливейра задрала мини юбку и показала, за что ее любят мужчины: «Ангел».
А еще Politeka писала, что Жизель Оливейра без лифчика изящно приспустила платье: "Настоящий талант".
Также Politeka сообщала, что Жизель Оливейра присела в экстра-мини, посветив упругим телом: "Ах, не налюбоваться".