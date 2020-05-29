Модель легендарного бренда Victoria's Secret Жизель Оливейра похвасталась невероятным телом в крохотном платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Платье весенней девушки», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Оливейра позирует в мини-платье, до неприличия расставив ноги и задрав руки. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Улетная красота!», «божественная», «вау, красотулька», «ты умопомрачительная», «так подтянуто все», - пишут они.

Как сообщалось ранее, модель бренда нижнего белья Victoria's Secret Жизель Оливейра показала свои прелести в роскошном платье.

Свежее фото красотка опубликовала на своей странице Инстаграм. Модель устроила традиционную домашнюю фотосессию. Во время карантина красотка наряжается в различные наряды и фотографируется на фоне стены. Таким образом ее поклонникам всегда есть, на что посмотреть.

В этот раз Оливейра выбрала красивое платье светлого оттенка. Оно оказалось настолько коротким, что красотке пришлось прикрывать интимное место сумочкой в виде сердца. Кроме этого, у платья было глубокое декольте, оголившее плечи, ключицы и часть груди Оливейры.

Напомним, что Жизель Оливейра задрала мини юбку и показала, за что ее любят мужчины: «Ангел».

А еще Politeka писала, что Жизель Оливейра без лифчика изящно приспустила платье: "Настоящий талант".

Также Politeka сообщала, что Жизель Оливейра присела в экстра-мини, посветив упругим телом: "Ах, не налюбоваться".