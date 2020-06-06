Колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко блиснула бездоганними формами в одному бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Я вже давно не худенька. Років 30 десь. Чомусь я вічно худну і хочу «як торік», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Кумейко позує в одному сміливому міні-бікіні і топі, демонструючи бездоганну фігуру.

На іншому знімку Кумейко можна помітити на прийомі у лікаря, який робить процедуру у неї на сідницях.

«Мнемо тісто», - коротко підписаний знімок.

Незважаючи на ідеальне тіло кумира, шанувальники Кумейко не змогли що-небудь сказати, адже кадри вона викинула у себе в Сторіс.

До цього ми писали, що колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко вразила неймовірними вигинами під час фотосесії в сукню з декольте.

«Сезон без фільтрів відкритий», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Кумейко позує в сукні з декольте на даху, елегантно нагнувшись на камеру і показавши значні обсяги. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Кішечка», «яка пташка», «ну що за краса!», «ну прям дуже красиво!», «це неймовірно», - пишуть вони.

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