Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко сверкнула безупречными формами без белья
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Лучше кофе только кофе», коротко говорится в сообщении.
Уточним, что снимок является архивным. Он был сделан еще в 2018 году, однако Кумейко решила поделиться ним с подписчиками.
На снимке звезда позирует при входе на кухню абсолютно без белья, застыв в пикантной позе: закинув руку вверх и подогнув ногу. Однако ее поклонники не смогли высказаться об идеальном теле кумира.
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Как сообщалось ранее, бывшая солистка группы "Nikita" Анастасия Кумейко показала зажигательный танец на кухне.
Певица, которая теперь выступает под псевдонимом DJ Nana, любит танцевать и часто устраивает пляски в самых разных местах. На этот раз Анастасия Кумейко решила продемонстрировать несколько откровенных движений на кухне. Она соблазнительно прижимается к холодильнику и изгибается перед ним, выпятив пятую точку, а затем на ходу трясет своим бюстом.
Отдельно стоит отметит внешний вид артистки. Для видео она нарядилась по-домашнему: черный халат и обруч для волос в виде ушек Мини-Маус. Под глазами у нее можно заметить косметические патчи.
Пользователи социальной сети оценили танцы Анастасии Кумейко и оставили много комментариев.
Напомним, экс-Nikita в прозрачном белье показала, как нужно сводить с ума.
А еще Politeka писала, что экс-Nikita заскучала по отдыху и пустилась во все тяжкие с подругой.
Также Politeka сообщала, что фигуристая экс-Nikita едва удержала формы в крохотном кружеве.