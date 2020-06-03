Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко сверкнула безупречными формами без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Лучше кофе только кофе», коротко говорится в сообщении.

Уточним, что снимок является архивным. Он был сделан еще в 2018 году, однако Кумейко решила поделиться ним с подписчиками.

На снимке звезда позирует при входе на кухню абсолютно без белья, застыв в пикантной позе: закинув руку вверх и подогнув ногу. Однако ее поклонники не смогли высказаться об идеальном теле кумира.

Как сообщалось ранее, бывшая солистка группы "Nikita" Анастасия Кумейко показала зажигательный танец на кухне.

Певица, которая теперь выступает под псевдонимом DJ Nana, любит танцевать и часто устраивает пляски в самых разных местах. На этот раз Анастасия Кумейко решила продемонстрировать несколько откровенных движений на кухне. Она соблазнительно прижимается к холодильнику и изгибается перед ним, выпятив пятую точку, а затем на ходу трясет своим бюстом.

Отдельно стоит отметит внешний вид артистки. Для видео она нарядилась по-домашнему: черный халат и обруч для волос в виде ушек Мини-Маус. Под глазами у нее можно заметить косметические патчи.

Пользователи социальной сети оценили танцы Анастасии Кумейко и оставили много комментариев.

Напомним, экс-Nikita в прозрачном белье показала, как нужно сводить с ума.

А еще Politeka писала, что экс-Nikita заскучала по отдыху и пустилась во все тяжкие с подругой.

Также Politeka сообщала, что фигуристая экс-Nikita едва удержала формы в крохотном кружеве.