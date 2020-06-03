Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко сверкнула безупречными формами без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Лучше кофе только кофе»,  коротко говорится в сообщении.

Уточним, что снимок является архивным. Он был сделан еще в 2018 году, однако Кумейко решила поделиться ним с подписчиками.

На снимке звезда позирует при входе на кухню абсолютно без белья, застыв в пикантной позе: закинув руку вверх и подогнув ногу. Однако ее поклонники не смогли высказаться об идеальном теле кумира.

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Как сообщалось ранее, бывшая солистка группы "Nikita" Анастасия Кумейко показала зажигательный танец на кухне.

Певица, которая теперь выступает под псевдонимом DJ Nana, любит танцевать и часто устраивает пляски в самых разных местах. На этот раз Анастасия Кумейко решила продемонстрировать несколько откровенных движений на кухне. Она соблазнительно прижимается к холодильнику и изгибается перед ним, выпятив пятую точку, а затем на ходу трясет своим бюстом.

Отдельно стоит отметит внешний вид артистки. Для видео она нарядилась по-домашнему: черный халат и обруч для волос в виде ушек Мини-Маус. Под глазами у нее можно заметить косметические патчи.

Пользователи социальной сети оценили танцы Анастасии Кумейко и оставили много комментариев.

Напомним, экс-Nikita в прозрачном белье показала, как нужно сводить с ума.

А еще Politeka писала, что экс-Nikita заскучала по отдыху и пустилась во все тяжкие с подругой.

Также Politeka сообщала, что фигуристая экс-Nikita едва удержала формы в крохотном кружеве.