Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко порадовала фанатов и сверкнула формами в наряде без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Кумейко позирует в платье перед зеркалом, распахнув его сзади и показав всем роскошные формы. Пикантные места звезды прикрывал стикер в виде солнышка.

Уточним, что снимок является архивным – в 2017 году Кумейко снялась для мужского глянца XXL.

Однако поклонники звезды не смогли отреагировать на пикантную выходку кумира, ведь снимком она поделилась в Сторис.

Как сообщалось ранее, известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала свою красоту и рассказала о том, как быть счастливой.

На фото Анастасия позирует в полупрозрачном платье или халате, под которым не оказалось белья. Красавица элегантно легла на диван и согнула ножки, чтобы фото получилось максимально жарким. Кумейко не стеснялась показывать свою гордость в огромном декольте, а образ дополнила ремнем на талии.

"Если выкинуть из головы шаблон "как оно всё должно быть" и наслаждаться тем, как оно всё есть, то можно случайно стать счастливым", - написала Анастасия под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Доминантовна, ты очень сделала выводы", "главное быть счастливым каждую секунду", "Шикарная, халатик лишний", "Ослепительно красива", "Холодно- май месяц!!", "Вы хотите сниматься в кино?".

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