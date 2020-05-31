Бывшая солистка группы "Nikita" Анастасия Кумейко показала зажигательный танец на кухне
Как сообщает Politeka.net, она опубликовала видеоролик на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть - скрольте вниз).
Певица, которая теперь выступает под псевдонимом DJ Nana, любит танцевать и часто устраивает пляски в самых разных местах. На этот раз Анастасия Кумейко решила продемонстрировать несколько откровенных движений на кухне. Она соблазнительно прижимается к холодильнику и изгибается перед ним, выпятив пятую точку, а затем на ходу трясет своим бюстом.
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Отдельно стоит отметит внешний вид артистки. Для видео она нарядилась по-домашнему: черный халат и обруч для волос в виде ушек Мини-Маус. Под глазами у нее можно заметить косметические патчи.
Пользователи социальной сети оценили танцы Анастасии Кумейко и оставили много комментариев:
"Любимые танцы"; "Как же я давно не видел Настю у холодильника!!!😳 Как же я скучал!!! Пускай даже с этими штуками под глазами, но так танцевать!!!🔥"; "Всегда в движении 😘 Браво, Настя"; "Самая классная Мини-Маус👍😂❤️".
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