Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко сверкнула безупречными формами в одном бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Я уже давно не худенькая. Лет 30 где-то. Почему-то я вечно худею и хочу «как в прошлом году», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Кумейко позирует в одном смелом мини-бикини и топе, демонстрируя безупречную фигуру.

На другом снимке Кумейко можно заметить на приеме у врача, который делает процедуру у нее на ягодицах.

«Мнем тесто», - коротко подписан снимок.

Несмотря на идеальное тело кумира, поклонники Кумейко не смогли что-либо сказать, ведь кадры она выбросила у себя в Сторис.

До этого мы писали, что бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко поразила невероятными изгибами во время фотосессии в платье с декольте.

«Сезон без фильтров открыт», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Кумейко позирует в платье с декольте на крыше, элегантно нагнувшись на камеру и показав внушительные объемы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Кошечка», «какая птичка», «ну что за красота!», «ну прям очень красиво!», «это невероятно», - пишут они.

Напомним, экс-Nikita скинула все и застыла в пикантной позе на камеру

Также Politeka писала, что фигуристая экс-Nikita изогнулась ради пикантных кадров без штанов

А еще Politeka сообщала, что экс-Nikita в платье без белья восхитила необъятной упругостью