Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала свою красоту и рассказала о том, как быть счастливой

На фото Анастасия позирует в полупрозрачном платье или халате, под которым не оказалось белья. Красавица элегантно легла на диван и согнула ножки, чтобы фото получилось максимально жарким. Кумейко не стеснялась показывать свою гордость в огромном декольте, а образ дополнила ремнем на талии. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Если выкинуть из головы шаблон "как оно всё должно быть" и наслаждаться тем, как оно всё есть, то можно случайно стать счастливым", - написала Анастасия под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Доминантовна, ты очень сделала выводы", "главное быть счастливым каждую секунду", "Шикарная, халатик лишний", "Ослепительно красива", "Холодно- май месяц!!", "Вы хотите сниматься в кино?".

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Анастасия Кумейко показала необычный горячий образ.

На фото Анастасия показывает себя в прозрачном кружевном белье, спустив бретельки бюстгальтера. Красотка стояла на фоне стены с картинами и смотрела в камеру, показывая идеальную фигуру и не только. Кадр из фотосессии получился максимально горячем.

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