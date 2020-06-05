Украинцам в сети показали архивный снимок Татьяны Кравченко, которая сыграла Валюху в «Сватах», вместе со своей подругой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-аккаунт звезды в Instagram.

«С Олесей Железняк», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Татьяна Кравченко позирует со своей подругой, которая в сериале сыграла роль Ларисы, во время праздничного застолья. При этом поклонники звезд не скупились на комментарии, в которых восхищались дуэтом.

«ОФигенные барышни», «отпадный дуэт», «Мои любимочки!!!)))🤡 Обожаю Вас всех», «какие вы красивые», - пишут они.

Звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко продолжает радовать своих поклонников.

На этот раз популярная российская актриса Татьяна Кравченко в своем микроблоге разместила свой портрет. Рисунок, по всей видимости, нарисовал и подарил художник, который является поклонником таланта Кравченко, однако, чье авторство, она не указала.

Единственное что, актриса поинтересовалась у фолловеров, есть ли схожесть с рисунком.

«Какой же красивый рисунок ☺️ Как считаете, похоже получилось?», 0- спросила она в подписи к снимку.

Пользователи сети не не прошли мимо и оставили свои отзывы в комментариях.

«Даже очень! Просто красавица)», «Конечно получилось! Красива лицом, красива душой, красавица! 🌺🤗🌷🌹😘🙏❣️», «Очень красивый портрет! Да и сама Татьяна замечательная!», «Вауу», «Ну конечно похоже! Это же сразу заметно! Очень красиво! Художник(ца) развивайся в том же духе! Прелесть!» - пишут в сети.

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