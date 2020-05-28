Известная актриса Татьяна Кравченко, звезда сериала "Сваты", показала необычный образ

На фото Кравченко позирует в яркой розовой блузке и парике. Образ Татьяна дополнила интересными узорами из деревянных деталей. Звезда добавила макияж для фото и улыбалась, смотря в объектив камеры. Фотография вышла светлой и красивой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Всем доброго дня", - подписала фото Кравченко.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"И куда же мы такие красивые собрались?", "Шамаханско-кучурурская царица!", "Вот где красота!!!!", "Красавица Татьяна Кравченко Валюха!", "Настоящая русская красавица", "А можно историю этих костюмов, очень интересно чья идея", "Да затейница какая!", "Счастья Вам и здоровья, Вы просто умничка и красавица!!!".

Ранее мы сообщали, что звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко удивила помолодевшим видом на снимке с главным героем картины.

«С Фёдором Добронравовым. Золотой дуэт», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Кравченко выглядит явно помолодевши, на что обратили внимание ее поклонники.

Сообщалось, что Известная актриса Татьяна Кравченко, звезда сериала "Сваты", показала актуальную проблему.

Татьяна показала отрывок культового сериала, где Валюха пришла к своей лучшей подруге. Женщина заперлась у себя в частном доме и не пускала Кравченко к себе во двор. Она переживала, что Татьяна может быть больной на свинной грипп и ходит без маски, а у нее куры дома.

Напомним, Валюха из «Сватов» ошарашила новой внешностью, помолодела на 20 лет

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