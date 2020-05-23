Российская актриса Татьяна Кравченко удивила поклонников трогательным признанием

На своей странице в Инстаграм она опубликовала архивное фото, передает Politeka.net. На снимке звезда «Сватов» еще совсем юная. Это кадр из фильма, в котором она снималась. Сейчас актрисе 66 лет. За последние годы самая яркая ее работа – это сериал «Сваты». Но в молодости актриса очень часто снималась в кино.

«Боюсь ли одинокой старости? Нет, не боюсь. Слава богу, жива-здорова моя мама…У меня есть доченька и ее друзья, есть любимая работа и благодарные зрители», - рассказала актриса.

За 20 минут пост актрисы собрал более 1500 лайков. В комментариях звезде оставили много слов поддержки.

«Я вас обожаю! Здоровья вам и всем вашим близким! Спасибо за ваш талант!», «Только радости и здоровья!», «Счастья, Вам, великолепная актриса, побольше радостных дней и только позитива!», - пишут поклонники.

Стоит отметить, что Татьяна Кравченко довольно часто делится в сети архивными фото. Недавно она опубликовала еще один кадр из старого фильма, где она предстала в неожиданном образе: с коротенькой челочкой, в белой косынке на голове и в светлом платье в мелкий горошек. Несмотря на прошедшие годы на фото с легкостью можно узнать Татьяну Кравченко.

Напомним, что Татьяна Кравченко поразила красотой рядом с эффектным мужчиной: "Как молоды мы были".

А еще Politeka писала, что Татьяна Кравченко раскрыла секрет успеха своей роли: «Это же копия…».

Также Politeka сообщала, что "Сваты" предсказали карантин, "Валюха" поделилась пророческим видео: "Как в воду глядели".