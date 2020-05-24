Российская актриса Татьяна Кравченко, которая исполняла одну из основных ролей в сериале "Сваты" поделилась снимком из прошлого

Так, на своей странице в Инстаграм, актриса разместила архивное фото еще со времен своей бурной молодости, передает Politeka.net.

На снимке Кравченко позирует с каре и как выяснилось, это кадр из фильма.

«Определить свою цель – это как найти Полярную звезду. Она станет для вас ориентиром, если вы ненароком собьетесь с пути», - подписала фотографию артистка.

Сейчас основной работой для Краченко является сериал «Сваты», но в молодости актриса очень часто снималась в кино.

Поклонники не прошли мимо и отреагировали на архивное фото множеством "сердечек" и комментариев. Среди тех, кто лайкнул фото былы и фанаты примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой.

«Красотка!!! 👍 Вы лучшая актриса сериала "Сваты"!», «Вчера смотрела фильм Дети понедельника". У Вас там эпизодичная роль, но такая яркая! Вы такая характерная актриса, вообще! Восторгаюсь Вами!», - пишут в комментариях.

Обратим внимание, что Татьяна Кравченко довольно часто делится в сети архивными фото. Недавно она опубликовала еще один кадр из старого фильма, где она предстала в неожиданном образе: с коротенькой челочкой, в белой косынке на голове и в светлом платье в мелкий горошек. Несмотря на прошедшие годы на фото с легкостью можно узнать Татьяну Кравченко.

Напомним, что Татьяна Кравченко поразила красотой рядом с эффектным мужчиной: "Как молоды мы были".

А еще Politeka писала, что Татьяна Кравченко раскрыла секрет успеха своей роли: «Это же копия…».

Также Politeka сообщала, что "Сваты" предсказали карантин, "Валюха" поделилась пророческим видео: "Как в воду глядели".