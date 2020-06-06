Модель Олена Омович, яку прозвали української Кім Кардашьян, показала, як виглядала в шкільні роки

Як повідомляє Politeka.net, Інста-діва вирішила вдатися до спогадів про природну зовнішність, якою позбулася після численних хірургічних операцій на обличчі і тілі.

Знімок, на якому вона зображена школяркою, модель розмістила на своїй сторінці в Instagram. Там же, для порівняння, вона показала себе справжньою.

«Дівчинки, від серця відриваю фотку 😂😭 8й клас, я була ЕМО😂Як краще? До чи Після ?😭Гортаємо🤔👉🏻Брови та чуб взагалі промовчу...Пам'ятаю, як батьки критикували, говорили навіщо брови збрила ?!😨А я кажу красиво ви не розумієте 😅😈», - підписала Омович.

Звернемо увагу, що до своїх років модель встигла перекроїти зовнішність до невпізнання. Красуня кілька разів зробила груди, змінила форму носа і навіть розріз очей, збільшила губи, підборіддя і п'яту точку. Крім того, модель прикрасила своє тіло татуюваннями.

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На кадрах Омович позує в прозорих штанях з величезними вирізами, які показують всі достоїнства красуні. Олена доповнила образ чорним блискучим топом, який підкреслив пишні форми. Зірка вирішила залишити волосся розпущеним й задерла ногу, позуючи біля столика з дзеркалом.

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