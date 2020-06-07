На 90-ї припав розквіт модної індустрії, коли моделей зрівнялися за популярністю з зірками кіно

Сьогоднішні моделі вже не так популярні, як легендарні Сінді Кроуфорд і Клаудія Шиффер, але до модної індустрії досі прикута пильна увага. Politeka.net згадувала найяскравіших зірок сучасної індустрії моди.

Ірина Шейк зуміла пробитися в модельний бізнес з російської провінції. Завдяки незвичайній зовнішності красуня підкорила світові подіуми і навіть завоювала серце голлівудського красеня Бредлі Купера.

Топ-модель Белла Хадід в свої 23 роки вже досягла небувалих висот. Дівчина знімається для найдорожчих брендів і виходить на подіуми кращих показів.

Одна з сестер Кардашьян – Кендалл Дженнер, на відміну від своїх сестер, багато часу приділяє модельній кар'єрі. Її фігура сильно відрізняється від пишногрудих сестер, тому вона з легкістю рекламує нижню білизну і інші бренди.

Британка Кара Делевінь на сьогоднішній день є однією з найбільш зухвалих моделей. Незважаючи на це, у неї дуже багато рекламних кампаній.

До молодого покоління моделей можна віднести також доньку Сінді Кроуфорд. Кайя Гербер у свої 18 років вже активно працює в якості моделі: знімається для журналів і виходить на подіуми.

Нагадаємо, що Кендалл і Кайлі Дженнер помірялись красою в обтягуючих купальниках: "Оглушливі".

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