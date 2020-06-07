На 90-е припал расцвет модной индустрии, когда моделей сравнялись по популярности со звездами кино

Сегодняшние модели уже не так популярны, как легендарные Синди Кроуфорд и Клаудия Шиффер, но к модной индустрии до сих пор приковано пристальное внимание. Politeka.net вспоминала самых ярких звезд современной индустрии моды.

Ирина Шейк сумела пробиться в модельный бизнес из российской провинции. Багодаря необычной внешности красотка покорила мировые подиумы и даже завоевала сердце голливудского красавца Брэдли Купера.

Топ-модель Белла Хадид в свои 23 года уже достигла небывалых высот. Девушка снимается для самых дорогих брендов и выходит на подиумы лучших показов.

Одна из сестер Кардашьян – Кендалл Дженнер, в отличие от своих сестер, много времени уделяет модельной карьере. Ее фигура сильно отличается от пышногрудых сестер, поэтому она с легкостью рекламирует нижнее белье и другие бренды.

Британка Кара Делевинь на сегодняшний день является одной из самых дерзких моделей. Несмотря на это, у нее очень много рекламных кампаний.

К молодому поколению моделей можно отнести также дочку Синди Кроуфорд. Кайя Гербер в свои 18 лет уже активно работает в качестве модели: снимается для журналов и выходит на подиумы.

Напомним, что Кендалл и Кайли Дженнер померились красотой в обтягивающих купальниках: "Оглушительные".

Также Politeka писала, что Белла Хадид в прозрачном платье сверкнула безупречным телом перед камерами: "Мечта любого мужчины".

А еще Politeka сообщала, что юная дочь Синди Кроуфорд попала в беду, красноречивые кадры: «У меня был…».