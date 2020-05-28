Відомі моделі Кайлі і Кендалл Дженнер показали соковиті образи, нічого не прикриваючи

На фото Кайлі сидить у помаранчевому купальнику, який майже нічого майже не прикрив. Красуня спокусливо взяла палець в рот і відкинула голову. Поруч лежала Кендалл в помаранчевому купальнику, тільки закритому. Красуня підігнула ногу і задумано дивилася кудись. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Бувай", - лаконічно підписала фото модель

Фанати поставили майже 10 мільйонів лайків і написали безліч коментарів:

"Чорт", "Одна з наших улюблених", "Вау", "Оглушливі", "Ого, спогади", "Спасибі, красуні", "Королева Кайлі".

Повідомлялося, що наймолодша мільярдерша у світі, модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер записала незвичайне відео з гарячою подружкою.

Дженнер наділу короткий топік на заклепках і з довгими рукавами. Виріз посередині надав образу більшої привабливості. Здавалося, що під одягом не було білизни. При цьому груди сильно випирала, піднявшись вгору.

Раніше ми повідомляли, що 22-річна американська модель, бізнесвумен і світська левиця Кайлі Дженнер ощасливила армію фанатів відвертим образом.

Кайлі облягла завидні принади, підставивши під сонце пружні груди. Модель витончено сіла на краю басейну, опустивши ноги у воду. Від насолоди зірка закрила очі і трохи задерла голову.

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