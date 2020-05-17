Дочка легендарної супермоделі Сінді Кроуфорд Кайя Гербер розповіла шанувальникам, що потрапила в біду
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«У мене був невеликий нещасний випадок, але я в порядку!» - говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Кайя Гербер позує в крихітному білизну, а її рука замотана в гіпс. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Це, безумовно, лякає», «ох, немає немає немає», «Ангел, ні! Посилаю тобі промені добра і любові!», «дорога, одужуй», «ауч, напевно це було боляче», «Про немає! Одужуй, дорога», - пишуть вони.
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Як повідомлялося раніше, дочка легендарної супермоделі 1990-х Сінді Кроуфорд Кайя Гербер стала обличчям модного журналу.
18-річна красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram уривок з зйомки для Vogue. Дівчина була одягнена в неймовірне плаття з розрізом, який йшов через все тіло. Розріз торкнувся ноги, живіт і груди моделі. Красуня відмовилася від білизни, щоб плаття виглядало на ній на всі 100%. Доповнювала образ шнурівка, яка скріплювала розріз.
«Неймовірний досвід зйомки в Олімпійському храмі - це те, чим я буду дорожити вічно. Спасибі всім, хто зробив цю поїздку такою веселою, і спасибі Зевса за те, що запросили нас у ваш прекрасний будинок», - підписала Гербер фото.
За день пост зібрав близько 148 тисяч лайків. В коментарях юної моделі залишили безліч компліментів.
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