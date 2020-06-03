Известный шеф-повар и судья украинского кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал о том, как приготовить вкусный десерт

Повар раскрыл рецепт десерта трайфл в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Это одно из вкуснейших блюд, благодаря которому клубника "играет" по-новому.

Рецепт рассчитан на три порции. Итак, для приготовления мусса в черном шоколаде понадобятся:

30 грамм желтков;

30 грамм сахара;

100 граммов + 110 граммов сливок;

50 грамм черного шоколада;

28 грамм желатиновой массы.

Способ приготовления:

Развести четыре грамма желатина в 24 граммах воды, чтобы получилось 28 грамм желатиновой массы.

В сотейнике смешать 100 граммов сливок с желтками и сахаром. Заварить крем англез при температуре 83 ℃ (на маленьком огне так, чтобы желтки не разварились, а как только крем загустел - снять с плиты).

Смешиваем желатиновую массу с черным шоколадом.

110 граммов сливок взбить до мягких пиков, а далее смешать шоколадно-яичную массу вместе со взбитыми сливками.

Разлить теплый мусс в три стакана (около 250 мл), заморозить для презентации, поставив в морозилку на пять минут, а далее - охладить в холодильнике.

Для клубничного крема понадобятся:

50 грамм пюре клубники;

85 грамм белого шоколада;

семь грамм желатиновой массы;

четыре грамма лимонного сока;

15 грамм сливочного масла.

Приготовление:

В пюре из клубники добавить сок лимона и прокипятить. Нужно сделать желатиновую массу (один грамм желатина на шесть граммов воды). Далее - добавить в пюре и растворить.

На водяной бане или в микроволновой печи растопить белый шоколад, клубничное пюре добавьте к шоколаду и взбить блендером.

Затем добавить сливочное масло комнатной температуры, и еще раз взбить блендером.

Получившийся клубничный крем намазать на холодный шоколадный мусс. Можно добавить любимые нарезанные пирожные.

Последний шаг: порезать клубнику и украсить десерт, который таит во рту. Приятного аппетита!

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