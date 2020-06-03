Известный шеф-повар и судья украинского кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал о том, как приготовить вкусный десерт
Повар раскрыл рецепт десерта трайфл в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Это одно из вкуснейших блюд, благодаря которому клубника "играет" по-новому.
Рецепт рассчитан на три порции. Итак, для приготовления мусса в черном шоколаде понадобятся:
30 грамм желтков;
30 грамм сахара;
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100 граммов + 110 граммов сливок;
50 грамм черного шоколада;
28 грамм желатиновой массы.
Способ приготовления:
Развести четыре грамма желатина в 24 граммах воды, чтобы получилось 28 грамм желатиновой массы.
В сотейнике смешать 100 граммов сливок с желтками и сахаром. Заварить крем англез при температуре 83 ℃ (на маленьком огне так, чтобы желтки не разварились, а как только крем загустел - снять с плиты).
Смешиваем желатиновую массу с черным шоколадом.
110 граммов сливок взбить до мягких пиков, а далее смешать шоколадно-яичную массу вместе со взбитыми сливками.
Разлить теплый мусс в три стакана (около 250 мл), заморозить для презентации, поставив в морозилку на пять минут, а далее - охладить в холодильнике.
Для клубничного крема понадобятся:
50 грамм пюре клубники;
85 грамм белого шоколада;
семь грамм желатиновой массы;
четыре грамма лимонного сока;
15 грамм сливочного масла.
Приготовление:
В пюре из клубники добавить сок лимона и прокипятить. Нужно сделать желатиновую массу (один грамм желатина на шесть граммов воды). Далее - добавить в пюре и растворить.
На водяной бане или в микроволновой печи растопить белый шоколад, клубничное пюре добавьте к шоколаду и взбить блендером.
Затем добавить сливочное масло комнатной температуры, и еще раз взбить блендером.
Получившийся клубничный крем намазать на холодный шоколадный мусс. Можно добавить любимые нарезанные пирожные.
Последний шаг: порезать клубнику и украсить десерт, который таит во рту. Приятного аппетита!
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