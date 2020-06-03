Известный шеф-повар и судья украинского кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал о том, как приготовить вкусный десерт 

Повар раскрыл рецепт десерта трайфл в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Это одно из вкуснейших блюд, благодаря которому клубника "играет" по-новому. 

Рецепт рассчитан на три порции. Итак, для приготовления мусса в черном шоколаде понадобятся:

30 грамм желтков;

30 грамм сахара;

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100 граммов + 110 граммов сливок;

50 грамм черного шоколада;

28 грамм желатиновой массы. 

Способ приготовления:

Развести четыре грамма желатина в 24 граммах воды, чтобы получилось 28 грамм желатиновой массы. 

В сотейнике смешать 100 граммов сливок с желтками и сахаром. Заварить крем англез при температуре 83 ℃  (на маленьком огне так, чтобы желтки не разварились, а как только крем загустел - снять с плиты). 

Смешиваем желатиновую массу с черным шоколадом. 

110 граммов сливок взбить до мягких пиков, а далее смешать шоколадно-яичную массу вместе со взбитыми сливками.

Разлить теплый мусс в три стакана (около 250 мл), заморозить для презентации, поставив в морозилку на пять минут, а далее - охладить в холодильнике.

Для клубничного крема понадобятся: 

50 грамм пюре клубники;

85 грамм белого шоколада;

семь грамм желатиновой массы;

четыре грамма лимонного сока;

15 грамм сливочного масла. 

Приготовление: 

В пюре из клубники добавить сок лимона и прокипятить. Нужно сделать желатиновую массу (один грамм желатина на шесть граммов воды). Далее - добавить в пюре и растворить. 

На водяной бане или в микроволновой печи растопить белый шоколад, клубничное пюре добавьте к шоколаду и взбить блендером.

Затем добавить сливочное масло комнатной температуры, и еще раз взбить блендером.

Получившийся клубничный крем намазать на холодный шоколадный мусс. Можно добавить любимые нарезанные пирожные. 

Последний шаг: порезать клубнику и украсить десерт, который таит во рту. Приятного аппетита!

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Десерт-трайфл від Ектора та БКК: шоколадний мус, полуничне кремю та тістечко «Київське». Супер-популярний рецепт з мого онлайн мастер-класу з @kyivbkk - тепер ваша полуниця заграє по-новому! В рецепті 3 порції!) Мус на чорному шоколаді: 1. Жовтки – 30 грам 2. Цукор – 30 грам 3. Вершки (1) – 100 грам 4. Вершки (2) – 110 грам 5. Чорний шоколад – 50 грам 6. Желатинова маса – 28 грам Спосіб приготування: • Додайте до 4 грам желатину 24 грами води – вийде 28 грам желатинової маси. • Жовтки, цукор та вершки (1) – змішайте у сотейнику та заваріть крем англез при температурі 83С (на малому вогні, дуже обережно зробіть крем, щоб жовтки не зварилися, як тільки крем загус – знімайте з вогню) • Додайте чорний шоколад та желатинову масу, змішайте до однорідності • Збийте вершки (2) – до м’яких піків • Змішайте шоколадно-яєчну масу разом зі збитими вершками • Розлийте теплий мус на 3 склянки (близько 250 мл) для презентації та заморозьте на 5 хвилин, а потім у холодильник Полуничне кремю. Інгредієнти: • Пюре полуниці – 50 грам • Білий шоколад – 85 грам • Желатинова маса – 7 грам • Лимонний сік – 4 грама • Вершкове масло – 15 грам Спосіб приготування: • Зробіть пюре з полуниці, додайте сік лимона, закип’ятіть; зробіть желатинову масу (1 грам желатину на 6 грамів води) • Додайте у пюре та розчиніть • На водяній бані або у мікрохвильовій печі розтопіть білий шоколад, полуничне пюре додайте до шоколаду та збийте блендером • Додайте вершкове масло кімнатної температури, ще раз пробийте блендером • Вилийте полунчне кремю на холодний шоколадний мус • Додайте нарізані тістечка «Київські» від БКК • Поріжте полуницю та прикрасьте десерт. Трайфл готовий! Смачного!

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Напомним, что легендарный повар назвал главный секрет идеальной яичницы: изменит все лишь одна деталь

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