Шеф-повар и судья украинского кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом домашнего майонеза
"Внимание! Кратчайший рецепт домашнего майонеза! Ваши субботние салаты заиграют по-новому! Смотрите и комментируйте какой майонез вам нравится?", - подписал свое видео повар.
Кроме того, он дал ценный совет:
"Не покупайте майонез в магазинах, так как его можно с легкостью сделать дома".
Рецепт приготовления выдался действительно очень прост.
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Для этого вам понадобятся одно яйцо, щепотка соли и перца, немного горчицы, лимонный сок и немного паприки.
Все ингредиенты нужно погрузить в чашу для блендера добавив 150 грамм оливкового масла.
Сбивать все нужно до того времени, как масса станет напоминать майонез.
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