Шеф-повар и судья украинского кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом домашнего майонеза

Как передает Politeka.net , видео с пошаговой инструкцией он опубликовал на своей страничке в Instagram.

"Внимание! Кратчайший рецепт домашнего майонеза! Ваши субботние салаты заиграют по-новому! Смотрите и комментируйте какой майонез вам нравится?", - подписал свое видео повар.

Кроме того, он дал ценный совет:

"Не покупайте майонез в магазинах, так как его можно с легкостью сделать дома".



Рецепт приготовления выдался действительно очень прост.

Для этого вам понадобятся одно яйцо, щепотка соли и перца, немного горчицы, лимонный сок и немного паприки.

Все ингредиенты нужно погрузить в чашу для блендера добавив 150 грамм оливкового масла.

Сбивать все нужно до того времени, как масса станет напоминать майонез.

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