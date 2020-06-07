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Українська співачка Злата Огневич пройшлася по вулиці в спортивному ліфі, ледь прикрившись піджаком

Свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Злата вирішила скористатися сонячними днями і прогулятися по київських вулицях. Дівчина одягла спортивні штани білого кольору, спортивний топ, а зверху накинула піджак. Таке поєднання стилів сьогодні вважається дуже модним. Красуня прогулялася по Києву і сфотографувалася в найкрасивіших місцях. Варто відзначити, що Злата без сорому розкрила піджак, засвітивши свою головну гордість.

«Просто бажаю всім гарних вихідних! Привіт, літо», - написала Огневич під фото.

За годину фото зібрало понад 1,2 тисяч лайків. В коментарях зірці залишили безліч компліментів.

«Богиня», «Супер», «Чарівна», «Ти неймовірно красива», «Просто клас», «Шикарна», «Як завжди на висоті», «Красуня», - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що раніше Злата вже публікувала фото з цієї прогулянки.

Крім цього, нещодавно Огневич поділилася спокусливими фотографіями, на яких вона постала в чорному топі з лямками на грудях. Довжина топа дозволила помилуватися тонкою талією співачки. Зверху красуня накинула піджак. Артистка виглядала в цьому одязі чудово.

Нагадаємо, що Злата Огневич обпекла красою в шовковій сукні без білизни: "Як же хороша".

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