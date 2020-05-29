Українська співачка Злата Огневич постала в стильному, і, одночасно, гарячому образі

Зірка просто чудово виглядає і вражає шанувальників красою, пише Politeka.net. Чорний топ з лямками на грудях обтягнув пишні груди. Довжина топа дозволила помилуватися тонкою талією.

Зверху співачка накинула куртку пісочного кольору.

Джинси з поясом чудово доповнили образ. Чорні туфельки виглядали на ніжці просто ідеально.

"Вже завтра прем'єра заключного синглу трилогії! Чекаєте #ГолаПравда? 🔥🔥", - підписала фото Огневич.

Майже за добу пост зібрав понад 7000 лайків та багато коментарів.

"Дуже красива🔥🔥🔥❤️", "Неймовірна ⭐️⭐️😍😍😍", "Дуже чекаю", "Вогонь🔥🔥", "Дуже красива", "Красуня ❤️", "Я закохалася😍😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥", "Злата, Ви просто Супер!!!!!🔥🔥🔥", "Крута!)", "Як завжди просто нереальна 🔥🔥🔥", "Вау супер шикарна ♥️♥️♥️❤️", "Красуня 😍", "Приголомшлива💋❤️", "Яка ви красуня 😍🌹! Дуже чекаємо! 😉", "Обережно з такими фотками .... тут вже акаунт весь у тебе зараз розгориться 🔥🔥", "Чекаю з нетерпінням. Шикарна красуня! Фото супер! ❤️🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Злата Огневич одягла довгу чорну сукню з глибоким декольте і на тонких бретельках.

Бахрома ворушилася внизу при русі і притягувала ще більшу увагу до наряду. Здавалося, що бретельки, ось-ось зісковзнуть з шовкових плечей української знаменитості.

Раніше ми писали, що Злата Огневич постала в легкому білому платті в горошок.

Глибоке декольте наряду трималося на гудзиках, завдяки чому не було видно найінтимнішого.

Нагадаємо, що Злата Огневич скинула весь одяг і вразила нескромними танцями під дощем: «Ковбасить не по-дитячому».

А ще Politeka писала, що розкішна Злата Огневич показала пружні форми в купальнику: "Сочняк".

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