Відома українська співачка Злата Огневич показала незвичайний літній образ
На фото красуня стоїть в джинсах з ременем і кремовому піджаку. Образ Огневич доповнила чорним топом, який частково був з мотузочок. Злата тримала каву в руці, посміхаючись на камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Все, що потрібно для щастя - живе в тобі", - написала Злата.
Несподівана заява Зеленського, новий курс валют і подвійні виплати – головне за ніч
Шпагат без одягу і сорому: переможниця "Холостяка" пустилася у всі тяжкі, пікантні кадри
Зникнення грошей з рахунків, ПриватБанк зробив заяву: "За сім хвилин були спустошені..."
Різкий обвал долара, багатства Зеленського і нові виплати для українців — головне за ніч
Фанати поставили більше тисячі лайків за годину і написали кілька коментарів:
"Красиве фото", "Богиня", "Неймовірна краса", "Златочка у мене є вірші , можна я вам їх директ напишу ? Може пісню нову напишіть?", "Діва".
Нагадаємо, українська співачка Злата Огневич постала в стильному, і, одночасно, гарячому образі.
Зверху співачка накинула куртку пісочного кольору.
Джинси з поясом чудово доповнили образ. Чорні туфельки виглядали на ніжці просто ідеально.
"Вже завтра прем'єра заключного синглу трилогії! Чекаєте # ГолаПравда?", - підписала фото Огневич.
"Майже за добу пост зібрав понад 7000 лайків та коментарів.
"Дуже красива", "Неймовірна", "Дуже чекаю", "Вогонь", - написали вони.
Повідомлялося, що популярна українська співачка Злата Огневич взяла участь у популярному челленджері, де потрібно робити наряд з подушки.
На фото Злата варто роздягнена, прикриваючись лише подушкою, яку вона подвязала широким поясом від відомого бренду. Образ Огневич вирішила доповнити капелюшком.
Нагадаємо, Злата Огневич обпекла красою в шовковій сукні без білизни
А ще Politeka писала, що Злата Огневич ризикнула одягнути сукню без білизни і спокусливо нагнулася
Також Politeka повідомляла, що розкута Злата Огневич засвітила зайве в шовковому пеньюарі