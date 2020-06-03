Відома українська співачка Злата Огневич показала незвичайний літній образ

На фото красуня стоїть в джинсах з ременем і кремовому піджаку. Образ Огневич доповнила чорним топом, який частково був з мотузочок. Злата тримала каву в руці, посміхаючись на камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Все, що потрібно для щастя - живе в тобі", - написала Злата.

Фанати поставили більше тисячі лайків за годину і написали кілька коментарів:

"Красиве фото", "Богиня", "Неймовірна краса", "Златочка у мене є вірші , можна я вам їх директ напишу ? Може пісню нову напишіть?", "Діва".

Нагадаємо, українська співачка Злата Огневич постала в стильному, і, одночасно, гарячому образі.

Зверху співачка накинула куртку пісочного кольору.

Джинси з поясом чудово доповнили образ. Чорні туфельки виглядали на ніжці просто ідеально.

"Вже завтра прем'єра заключного синглу трилогії! Чекаєте # ГолаПравда?", - підписала фото Огневич.

"Майже за добу пост зібрав понад 7000 лайків та коментарів.

"Дуже красива", "Неймовірна", "Дуже чекаю", "Вогонь", - написали вони.

Повідомлялося, що популярна українська співачка Злата Огневич взяла участь у популярному челленджері, де потрібно робити наряд з подушки.

На фото Злата варто роздягнена, прикриваючись лише подушкою, яку вона подвязала широким поясом від відомого бренду. Образ Огневич вирішила доповнити капелюшком.

Нагадаємо, Злата Огневич обпекла красою в шовковій сукні без білизни

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