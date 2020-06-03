Українська співачка і учасниця Євробачення Злата Огневич поділилася серією яскравих фото

На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала знімки, зроблені в рамках проекту, покликаного допомогти жінкам полюбити себе, передає Politeka.net. Дівчина вибрала дуже відверті наряди – вона позувала в короткому топі і прозорій спідниці, а також в нижній білизні. На одному з фото красуня засвітила свої ідеальні вигини і спокусливу п'яту точку.

«Якщо б мені ще пару років тому сказали, що я знімуся в такому відвертому фотосеті, я б розсміялася цій людині в обличчя. Я проробила величезну внутрішню роботу, щоб полюбити себе, свою суть», - зізналася Злата.

Вона також розповіла, що один з її колишніх хлопців називав її невдахою і безталанною. Він говорив, що її жахливий голос нікому не потрібен. Також він ображав її фігуру. Співачка зізналася, що до недавнього часу у неї було багато комплексів з цього приводу.

Пост співачки викликав величезний відгук у її шанувальників. В коментарях їй залишили масу компліментів і підбадьорливих слів.

«Така красива», «Ви така красива, така жіночна, витончена, а голос у Вас просто вау», «Ви дуже красива і дуже талановита!», «Злата! Ніяких комплексів! Ви найкрасивіша!», «Злата, красуня звичайно, нічого не скажеш!))) Але перед сном навіщо таке робити?) Вставати о 5 ранку то треба», «Злата ось ти вогонь правда..зійшлися вогонь і вода і зробили Тебе», - пишуть люди.

Нагадаємо, що Злата Огневич ризикнула одягнути сукню без білизни і спокусливо нагнулася: "Маленькі радощі".

А ще Politeka писала, що Злата Огневич в топі з мотузочок показала, чому гарячіше кави: "Діва!".

Також Politeka повідомляла, що пекуча Злата Огневич справила фурор, виставивши бюст в короткому топіку: "Просто нереальна".